Ucraina, Trump rilancia: Alcuni leader europei negli Usa per porre fine al conflitto

Alcuni leader europei visiteranno gli Stati Uniti oggi o domani per discutere di come porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato Donald Trump, aggiungendo che “presto” parlerà anche con il presidente russo Vladimir Putin e che la sua amministrazione è pronta a passare a una seconda fase di sanzioni contro Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto che le sanzioni sono “l’idea giusta” e ha esortato le nazioni europee a smettere di acquistare energia da Mosca. Dopo l’attacco, durante il quale la Russia ha lanciato almeno 810 droni e 13 missili contro l’Ucraina, Trump ha dichiarato di “non essere soddisfatto dell’intera situazione: alcuni leader europei verranno nel nostro Paese lunedì o martedì individualmente”, ha aggiunto, senza specificare a chi si riferisse. La Russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina da quando Trump e Putin hanno tenuto il vertice in Alaska il mese scorso.

credit foto President Donald Trump and his national security team meet in the Situation Room of the White House, Saturday, June 21, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)