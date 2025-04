Ucraina – Strage di Sumy, il silenzio dei pacifisti Conte e Salvini. Che biasima poi gli scontri a Roma-Lazio

– “Sono tornata dall’Ucraina poche ore fa. Ho fatto in tempo a sentire gli allarmi che squarciavano il silenzio della notte a Kiev. Leggere della nuova strage di civili a Sumy ad opera di missili e droni della Russia ha moltiplicato lo sgomento per le efferatezze viste durante il viaggio da Kiev a Bucha. A Bucha è stato eretto un memoriale per ricordare al mondo le prove affrontate da quella città martire. Ma tutta l’Ucraina è terra di memoriali. Di fronte allo spettacolo di disumanità, l’unico che si presenta allo sguardo del visitatore, si prova un grande sdegno paragonandolo alla cinica speculazione di pacifisti come Conti e Salvini. I loro gargarismi per invocare la pace a qualsiasi prezzo, sono un’offesa ingiuriosa ai sacrifici e all’eroismo di un popolo che combatte e dà la vita per la propria libertà e l’indipendenza del proprio Paese”. Lo dichiara la deputata di Azione Daniela Ruffino.

Poi però il leader della Salvini Premier è intervenuto contro le violenze, ma si trattava degli scontri al derby Roma-Lazio.