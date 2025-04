Uccisione orsa F36, la Leal si oppone all’archiviazione del caso

In merito all’uccisione dell’orsa F36, avvenuta il 27 settembre 2023 in val Bondone, nel comune di Sella Giudicarie. LEAL chiede la prosecuzione delle indagini e presenta opposizione all’archiviazione avanzata dalla Procura di Trento in data 31 luglio 2024 per mancanza di prove ed a seguito della la denuncia presentata da LEAL nel 2023.

Nella motivazione alla richiesta di archiviazione l’ufficio legale di LEAL sottolinea che dopo le operazioni peritali sul cadavere dell’orsa per le quali è stata incaricata la dott.ssa Cristina Marchetti e per il tramite di professionisti di settore, la cui consulenza tecnica ci si riserva di produrre in successivo momento rispetto al termine utile per il deposito della presente opposizione, emergono indizi rilevanti in merito al referto autoptico sul cadavere dell’orsa abbattuta con arma da fuoco e conseguente necessaria investigazione suppletiva che, come da documentazione agli atti del fascicolo, emerge che le indagini preliminari, condotte dalla PG delegata, ossia il Nucleo Operativo Specialistico Forestale della Provincia Autonoma di Trento, necessitano di un approfondimento, a seguito di quanto emerso in occasione delle perquisizioni domiciliari dei cacciatori che erano stati indagati.

Leal chiede, altresì, che venga formulata l’imputazione coatta in relazione a due dei 4 soggetti indagati e per i quali si ritiene raggiunta la prova del loro coinvolgimento nell’uccisione della povera Orsa.

Gian Marco Prampolini Presidente LEAL aggiunge: “Avendo certezza della responsabilità umana vogliamo che i responsabili di questa vile e barbara uccisione siano perseguiti e ci riserviamo anche di valutare l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere nei confronti del Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti responsabile della pressoché quotidiana campagna di odio, paura e insofferenza nei confronti degli orsi trentini”.