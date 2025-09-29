Tutte le strade portano da Roma in giù

“Grazie al ministro Salvini, arriveranno oltre 17 milioni di euro nella provincia di Cosenza per la riqualificazione delle infrastrutture stradali. Risorse preziose che rientrano nel piano straordinario per le Province del MIT che prevede per la nostra Calabria oltre 49 milioni di euro da impiegare per migliorare la rete stradale gestita dalle province. Mai come oggi abbiamo visto arrivare in regioni cifre simili e tutto questo dimostra ancora una volta che la volontà del ministro Salvini di investire nel Mezzogiorno è concreta e vera. Lo ringraziamo per questo ennesimo segnale di vicinanza alla Calabria e ai nostri cittadini che presto vedranno gli effetti di questi stanziamenti”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.