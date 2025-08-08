Turismo – Bernardelli, manca il lavoro? No, non si trovano i lavoratori

di Roberto Bernardelli – Anche se i dati Istat certificano che ci sono più occupati, ma sappiamo che si tratta per lo più di numeri che crescono per gli over 50 e 60 che non possono andare in pensione, ci sono settori che sono in grande sofferenza e anche se l’Italia porta numeri importanti per il turismo, è proprio il mercato del lavoro di questo settore ad avere cronica carenza di personale.

L’ultimo Report della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ci offre numeri che sembrano positivi, perché è vero che il lavoro nel turismo supera nel 2024 quota 1,5 milioni di addetti, ma un milione e mezzo non basta.

La Fondazione infatti ci ricorda che è sempre più difficile reperire personale, passando da ma la mancanza di personale rischia di arrestare la corsa di un settore che traina l’economia italiana da anni. Lo sottolinea un Report della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro secondo il quale le difficoltà di reperimento per le assunzioni sono raddoppiate tra il 2019 e il 2024 passando dal 24,6% al 51,8%. Crescono insomma le difficoltà nel reperire lavoratori, nonostante sia stato “registrato un aumento degli occupati del 2,1% sul 2023 e del 21,5% rispetto al 2014. Ma rispetto al 2019, quando i profili mancanti erano 210 mila (24,6%) il numero delle assunzioni di difficile reperimento si è triplicato, toccando quota 604 mila (51,8%)”.

Cosa mancano? Di tutto e di più. Dai cuochi (61,7%) ai pasticcieri e gelatai (59,8%) per non parlare dei cameriei (54,7%). E non va meglio per i baristi (50,6%) delle richieste mentre per i tecnici della produzione e preparazione alimentare ne mancano oltre tre su quattro (76,4%).

Un quadro che sfugge di mano evidentemente al Governo, alle Regioni, agli Enti di formazione. Perché il paese reale, quello che lavora, genera Pil, vive sul Pianeta Terra. La politica, su Plutonio.

on. Roberto Bernardelli, fondarore Patto per il Nord