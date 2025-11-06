Turismo neanche per caso a Novara! Patto per il Nord: 20 anni di fondi al vento?

Turismo a Novara: vent’anni di fondi, ma i risultati dove sono? Negli ultimi mesi, il panorama del turismo novarese è diventato il simbolo di una crisi profonda e di una gestione miope. L’Hotel Italia, dopo anni di difficoltà, è stato costretto a chiudere. L’Hotel La Bussola è in vendita. L’Hotel Europa chiuderà per diventare uno studentato.

Tre strutture storiche, tre pezzi di identità cittadina che scompaiono. E intanto, da anni, si parla di “rilancio turistico”, di “valorizzazione del territorio” e di “strategie di attrattività”.

Non a caso abbiamo visto quanto accaduto in occasione dei mondiali di Hockey a Novara, con quadre costrette a pernottare fuori città. È doveroso allora chiedersi: quanti fondi pubblici sono stati spesi per il turismo a Novara in questi anni e, soprattutto: quali risultati concreti sono stati ottenuti?

Mentre si cincischia ai tavoli, la realtà è sotto gli occhi di tutti: Novara perde le sue strutture ricettive e, con esse, la capacità di accogliere visitatori e investimenti.

È difficile parlare di turismo quando non ci sono più alberghi dove ospitare i turisti. Patto per il Nord – Novara e Provincia chiede assoluta trasparenza, rendicontazione e una revisione profonda delle politiche turistiche locali.

Servono visione, programmazione e competenza — basta con altri slogan e convegni farsa. Il territorio novarese pretende una strategia seria, che metta al centro il lavoro, le imprese e l’attrattività vera, non quella solo raccontata nei comunicati ufficiali. Non è difficile, basta volerlo.

Patto per il Nord Novara e Provincia