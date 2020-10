Trump, un presidente con le palle

L’America si spacca di nuovo per l’ennesimo colpo di scena firmato TRUMP. Il Tycoon – ancora positivo al Covid-19 e potenzialmente infettivo – rientrato alla Casa Bianca dopo 72 ore di ricovero, non ha esitato a togliersi la mascherina per posare davanti alla telecamera e, a distanza ravvicinata, davanti ai fotografi. Un comportamento che sta scatenando la riprovazione di larga parte dell’opinione pubblica, ma che sottolinea una volta di più l’approccio del magnate che dall’inizio dell’epidemia ha fatto di tutto per minimizzare un’emergenza sanitaria che ad oggi è costata agli States più di duecentomila vittime. Del resto, che qualcosa del genere potesse accadere, era facilmente prevedibile leggendo il messaggio su Twitter che il presidente aveva inviato poco prima di salire sull’elicottero che dal nosocomio militare di Bethesda, nel Maryland, lo ha riportato a Washington: “Non aver paura del Covid. Non lasciare che domini la tua vita”, ha digitato TRUMP, sordo ai moniti dei medici che lo avrebbero avvertito a più riprese di non essere ancora “fuori dai guai”.