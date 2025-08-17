Trump, tocca a Zelensky chiudere accordo. Presto incontro con Putin

Donald Trump ha annunciato a Fox News che sarà organizzato un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Probabilmente ci sarò anche io”, ha aggiunto, senza fornire dettagli su tempi o luogo. TRUMP ha ribadito che “non è affatto un accordo chiuso” e che “l’Ucraina deve essere d’accordo, il presidente Zelensky deve essere d’accordo”, sottolineando che ora “spetta davvero al presidente Zelensky portarlo a termine la questione”.

Trump ha dichiarato di non voler rendere pubblico il dissidio avuto con Vladimir Putin e che separa ancora i due dall’accordo per un cessate il fuoco. “No, preferisco di no”, ha detto quando gli è stato chiesto se fosse pronto a parlare apertamente della questione. Il presidente statunitense ha aggiunto: “Immagino che qualcuno alla fine lo renderà pubblico. Lo scopriranno. Ma no, non voglio farlo. Voglio vedere se possiamo portarlo a termine. Sapete, non è affatto un accordo chiuso. E… l’Ucraina deve essere d’accordo. Intendo dire, il presidente Zelensky deve essere d’accordo”.