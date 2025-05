Trump sospende i visti di studio, controlli sui profili social degli studenti. E Harvard scende intanto in piazza

L’amministrazione Trump ha ordinato la sospensione dei nuovi colloqui per i visti studenteschi mentre valuta l’introduzione di un controllo dei profili social degli studenti stranieri. Lo riferisce Politico, citando un messaggio ufficiale inviato dal dipartimento di Stato alle sedi diplomatiche. La misura fa parte di un possibile irrigidimento delle procedure di sicurezza per l’ingresso negli Usa.

Ieri intanto gli studenti di Harvaed sono scesi in piazza contro la decisione dell’amministrazione Trump di annullare tutti i contratti federali di finanziamento con l’universita’, per un valore stimato di 100 milioni di dollari.

La misura e’ l’ultima escalation nel confronto tra il presidente e l’ateneo, che rifiuta di cedere il controllo su programmi, ammissioni e ricerca. I manifestanti hanno contestato in particolare la decisione dell’amministrazione Trump di bloccare le immatricolazioni di studenti internazionali. Un giudice ha emesso un’ordinanza restrittiva bloccando temporaneamente il provvedimento sul taglio dei fondi in attesa di un’udienza prevista per domani, lo stesso giorno della cerimonia di laurea.

Trump = traditore” e “Harvard non è Harvard senza gli studenti stranieri”, recitavano due dei cartelli degli studenti” riferendosi agli studenti internazionali di Harvard, il cui status Trump ha ribaltato revocando l’accreditamento dell’università al programma Student and Exchange Visitor del paese.

La Casa Bianca, nel frattempo, ha difeso la decisione di bloccare i finanziamenti, sostenendo che i fondi pubblici dovrebbero andare alle scuole professionali che formano elettricisti e idraulici.