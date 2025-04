Trump ripunta al Canada nel giorno delle elezioni. “Diventi il nostro 51° Stato”

“L’America non può più sovvenzionare il Canada con le centinaia di miliardi di dollari all’anno che abbiamo speso in passato. Non ha senso se il Canada non è uno Stato (degli Stati Uniti, ndr)!”. È l’attacco del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al Canada, al voto oggi. L’augurio su Truth Social è che venga eletto “l’uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le vostre tasse, di aumentare la vostra potenza militare, gratuitamente, al livello più alto del mondo, di far sì che le vostre aziende (…) diventino quattro volte più grandi”. Arrivare a “zero tariffe o imposte” è possibile, ma a una condizione: che il Canada diventi “l’amato 51simo Stato americano”. “Niente più linea di demarcazione tracciata artificialmente molti anni fa. Guardate quanto sarebbe bella questa massa di terra. Libero accesso senza frontiere. Tutti gli aspetti positivi senza quelli negativi. È destino che sia così!”.

Ma Trump è in vena di esternazioni.

“La prima volta, avevo due cose da fare: governare il Paese e sopravvivere; avevo tutti questi tipi corrotti. E la seconda volta, governo il Paese e il mondo”, ha detto Trump a The Atlantic, in un lunghissimo servizio sul suo storico ritorno alla Casa Bianca, firmato da Ashley Parker e Michael Scherer.

Il presidente Donald Trump ha poi firmato un ordine esecutivo che obbligherà i camionisti a dimostrare la propria competenza nella lingua inglese. L’annuncio è stato anticipato dal segretario Sean Duffy su X, sottolineando che il provvedimento punta a rendere le strade americane più sicure e a “mettere gli autisti americani al primo posto”.

La misura rientra in una serie di iniziative sull’ordine pubblico e la sicurezza interna che il presidente firmerà in serata. L’ordine si inserisce in una più ampia strategia “linguistica” della Casa Bianca: a marzo, Trump aveva già firmato un decreto che designava ufficialmente l’inglese come lingua nazionale degli Stati Uniti, con l’obiettivo dichiarato di favorire l’unità, l’efficienza governativa e una maggiore coesione sociale. La nuova misura sui camionisti rafforza ulteriormente questa linea, ponendo l’accento sulla comunicazione sicura ed efficace nelle infrastrutture di trasporto.

Trump firmerà anche due nuovi ordini esecutivi per intensificare la stretta contro l’immigrazione illegale. Uno degli ordini, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, “scatenerà l’azione delle forze dell’ordine americane per perseguire i criminali” e l’altro è mirato a identificare le “città santuario” che non collaborano con le forze dell’ordine in materia di immigrazione.

Nel frattempo, sale la polemica dopo la deportazione in Honduras la scorsa settimana di due bambini, di 4 e 7 anni, entrambi con cittadinanza Usa, insieme alla madre. L’avvocato della famiglia ha denunciato ai media Usa che alla madre non è stata offerta la possibilità di lasciare i figli negli Stati Uniti.