Trump rilancia: dazi al 10% per chi non ha reagito. Ma alla Cina effetto immediato al 125%

Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che “non hanno” risposto alle tariffe Usa.

Il presidente americano ha poi annunciato su Truth Social di ”aumentare al 125% i dazi alla Cina, con effetto immediato”. Nel post si legge che la decisione è stata determinata dalla ”mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali”.

Per questo, ha scritto Trump, ”aumento i dazi applicati alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato”. ”A un certo punto, mi auguro nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili, né accettabili”, ha aggiunto il presidente americano.

Sul fronte della guerra dei dazi “bisogna trovare il modo di sederci al tavolo, non rinunciare alle nostre posizioni, ma cercare un punto negoziale”: per Marco Tronchetti Provera “oggi siamo all’esasperazione. Sono arrivato a pensare – dice – che quando le cose vanno così male, che possono andare anche peggio, che possono essere catastrofiche, nella crisi dobbiamo vedere un’ opportunità. Dobbiamo vederla come una situazione in cui bene o male Trump negozierà”, anche perché “ha un elettorato” a cui rendere conto. Il vicepresidente esecutivo di Pirelli lo sottolinea ad un workshop della Fondazione di studi internazionali e di geopolitica e della Camera di Commercio di Roma dove, anche con ospiti cinesi, si sottolinea l’opportunità di costruire ponti con la Cina ed il ruolo che in questo senso stanno rivestendo gli imprenditori. Questo scenario – dice Tronchetti, “ci permette di parlare con i nostri amici cinesi, come sempre abbiamo fatto: noi siamo un’azienda che sta nel mondo e rispetta le legge di tutti i Paesi dove siamo. Questo rassicura, in qualche modo, sulla necessità di tutti di trovare un tavolo”. E, sottolinea: “L’Europa sta migliorando le relazioni con la Cina, è un’apertura importante ” mentre “con l’America è iniziato un negoziato”. All’obiettivo di un accordo con l’amministrazione Trump, di un tavolo, o comunque nell’affrontare questa crisi, si può guardare con fiducia “avendo la Cina come mercato amico”, evidenzia Tronchetti, ricordando che Pirelli celebra i suoi venti anni di presenza in Cina, e che la Cina “applaude a questo compleanno” come – dice – si legge sui principali organi di stampa cinese e come sottolinea “anche la politica” cinese.

Il clima, sottolineato più volte, da tutti i relatori, è quello di “costruire ponti e abbattere i muri”, facendo leva anche su imprenditori e aziende. L’incaricato d’affari dell’Ambasciata cinese in Italia, Li Xiaoyong evidenzia la “volonta di cooperazione e di amicizia”, le “grandi opportunità” per le aziende italiane in Cina e per le aziende cinesi in Italia, costruite con “con azioni concrete”. “una forte volontà di unità e cooperazione”, per “benefici comuni”, “imprenditori cinesi e italiani lavoreranno fianco a fianco”.

E’ della stessa line anche il vicedirettore rappresentanza nazionale del centro di ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato, Zhuo Xian, che cita Pirelli tra le aziende importanti in Cina “con cui continuare a lavorare per la crescita” Marco Tronchetti Provera, sul fronte dei dazi, “i trattati si fanno trattando. Bisogna trovare il modo di sederci al tavolo, non rinunciare alle nostre posizioni, ma cercare un punto negoziale. Perchè quello che stiamo vedendo è una rincorsa di vari Paesi verso gli Stati Uniti. Dobbiamo cercare un punto di atterraggio che sia nel nostro e nel loro interesse. Io penso che sia anche nell’interesse dell’America”.

L’America “avrà la necessità di trovare degli accordi”. “Il nostro auspicio è la volotà di tutti è quella di preservare i propri valori ma affrontare in modo realistico il mondo che abbiamo davanti. Si può fare, è una necessità anche dell’America. Dobbiamo, ognuno di noi, per quello che può, agevolare tutto questo avendo la Cina come mercato amico” Pirelli “compie venti anni in Cina. E’ una grande festa là dove abbiamo tre fabbriche con 5mila lavoratori. Eravamo ieri sul Giornale del Popolo e sull’Agenzia di Stato cinese, con un augurio e un applauso al fatto che Pirelli fosse da venti anni in Cina con i prodotti tecnologicamente più avanzati. Abbiamo amicizia in Cina, anche la politica che applaude al nostro compleanno”. Sui dazi “troveremo un percorso, tutti noi dobbiamo trovare un percorso, perché non si può rimanere per aria così, ma anche Trump può rimanere per aria, perché se i mercati scendono troppo sarà molto difficile governare il Paese”.