Trump precipita al 38% di popolarità

Il presidente Usa Donald Trump è in difficoltà su alcuni dei temi a lui più cari, come immigrazione ed economia. Lo rivela un nuovo sondaggio di Quinnipiac University, secondo cui la popolarità del tycoon e’ scesa al 38%, con calo di 3 punti rispetto ad aprile. Mentre il 54% boccia il suo operato. Sull’immigrazione, uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e anche ora che e’ tornato alla Casa Bianca, l’indice di gradimento di Trump è sceso di cinque punti rispetto ad aprile, al 43%. Il suo già basso indice di gradimento sull’economia non si è mosso, rimanendo al 40%. Il 53% degli elettori è contrario alla ‘Big Beautiful Bill’, la proposta di legge su tasse e spesa, mentre a favore è solo il 27%. Sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, invece, il comandante in capo raggiunge appena il 34% di approvazione. Anche se il consenso per Trump langue, tuttavia, non è chiaro se i democratici riusciranno a trarne vantaggio: la stragrande maggioranza degli elettori – il 70% – disapprova il modo in cui i dem al Congresso stanno svolgendo il loro lavoro, mentre il 20% lo approva.