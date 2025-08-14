Trump offre terre rare in Alaska a Putin ma conseguenze gravi se non fermerà la guerra

In vista del loro summit venerdi’, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta preparando a fare un’offerta al collega russo Vladimir Putin sull’accesso alle terre rare dell’Alaska, per incentivarlo a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il Daily Telegraph. Inoltre, come osserva la testata britannica, Trump potrebbe offrire di allentare le sanzioni statunitensi contro l’industria aeronautica russa. L’incontro tra Putin e Trump si terra’ il 15 agosto ad Anchorage.

Trump ha poi dichiarato che ci saranno “conseguenze molto gravi” se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà di fermare la guerra contro l’Ucraina dopo l’incontro dei due leader per un vertice previsto per la fine di questa settimana in Alaska. Trump ha rilasciato questa dichiarazione in risposta alla domanda di un giornalista dopo aver annunciato i vincitori del Kennedy Center Honors di quest’anno a Washington. Non ha specificato quali potrebbero essere le conseguenze.

“Abbiamo avuto un’ottima conversazione. Lui era in linea. Il presidente Zelensky era in linea. […] C’è una buona probabilità che ci sarà un secondo incontro, che sarà più produttivo del primo, perché il primo servirà a capire a che punto siamo e cosa stiamo facendo”.