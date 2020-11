Trump non accetta sconfitta. E prepara comizi per continuare campagna elettorale per riconteggio voti

Il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, sta pensando di organizzare una serie di comizi in stile campagna elettorale nel tentativo di proseguire la lotta per il riconteggio dei voti in diversi stati chiave (swing states), dopo che i principali media hanno assegnato a Joe Biden la vittoria alle presidenziali americane. Lo hanno indicato alcuni consiglieri presidenziali, secondo quanto riporta la stampa. A quanto filtra, Trump intende annunciare la creazione di squadre speciali per il riconteggio dei voti in Georgia, Arizona e Pennsylvania; durante questi raduni, gli “special teams” mostreranno necrologi di persone che presumibilmente hanno votato ma in realtà, appunto, sono morte. I media statunitensi avevano precedentemente riferito che ci sono stati diversi casi di persone decedute che hanno votato alle elezioni.

Anche se i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 non sono ancora stati resi noti, numerosi leader mondiali e politici si sono già congratulati con Biden, che sabato ha pronunciato un discorso alla nazione insieme alla sua candidata vice presidente, Kamala Harris, rivendicando la vittoria nella competizione elettorale. Tutti i principali media statunitensi hanno già dichiarato Biden vincitore. Trump ha sostenuto che la competizione non è ancora finita e ha detto che le elezioni sono state caratterizzate da brogli; la sua campagna elettorale ha preannunciato diverse iniziative legali in tribunale.