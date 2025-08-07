Trump “negoziatore” ma il vertice con Putin e Zelensky è ancora lontano

Trump, che si era vantato di poter porre fine al conflitto entro 24 ore dall’insediamento, ha dato alla Russia tempo fino a venerdi’ per progredire verso la pace o incorrere in nuove sanzioni. Tre round di colloqui Russia-Ucraina a Istanbul non sono riusciti a portare a un cessate il fuoco, con le due parti molto distanti nelle loro richieste. La Russia ha intensificato gli attacchi con droni e missili a un livello record e ha accelerato la sua avanzata sul terreno. “Si e’ svolto un colloquio molto utile e costruttivo”, ha dichiarato il consigliere di Putin Yuri Ushakov ai giornalisti dopo l’incontro di tre ore con Witkoff. I due si sono scambiati “segnali” sulle loro posizioni, ha detto Ushakov, senza fornire ulteriori dettagli. Trump ha espresso crescente frustrazione nei confronti di Putin nelle ultime settimane per l’incessante offensiva russa. La Casa Bianca non ha ufficialmente delineato quali azioni intraprendera’ contro la Russia, ma il Presidente ha detto ai giornalisti che prevede di imporre “molte piu’ sanzioni secondarie” contro i principali partner commerciali della Russia, possibilmente anche contro la Cina. In precedenza, aveva ordinato dazi piu’ elevati sui prodotti indiani a causa del continuo acquisto di petrolio russo da parte di Nuova Delhi. Senza nominare esplicitamente Trump, martedi’ il Cremlino aveva definito “illegittime” le “minacce” di aumentare i dazi sui partner commerciali della Russia. La visita di Witkoff e’ avvenuta mentre le tensioni tra Mosca e Washington sono alle stelle. Trump ha ordinato lo spostamento di due sottomarini nucleari a seguito di una querelle online con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e Mosca ha posto fine a una moratoria autoimposta sui missili a medio raggio con capacita’ nucleare, suggerendo che potrebbe schierare tali armi in risposta a quelli che, a suo dire, sono simili schieramenti statunitensi a portata di attacco alla Russia.