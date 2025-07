Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito “di essere deluso, ma di non aver finito con Vladimir Putin”. In una telefonata con la BBC, il presidente degli Stati Uniti e’ stato incalzato sul fatto che si fidi del leader russo e ha risposto: “Non mi fido quasi di nessuno”. Trump ha parlato poche ore dopo aver annunciato l’intenzione di inviare armi all’Ucraina e di applicare severi dazi alla Russia se non si dovesse raggiungere un accordo di cessate il fuoco entro 50 giorni. Appena incontrato il segretario della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca, il presidente ha trascorso una parte significativa dell’intervista, durata circa venti minuti, descrivendo la sua delusione nei confronti del leader russo. Incalzato su come convincere Putin a “fermare lo spargimento di sangue”, il presidente degli Stati Uniti ha detto: “Ci stiamo lavorando”.

E nell’attesa di una reazione ufficiale del Cremlino dell’ultimatum di Trump a Putin, ad esprimersi è stato intanto il presidente della commissione sulla sovranità della Camera Pubblica della Federazione Russa e co-presidente del consiglio di coordinamento per l’integrazione delle nuove regioni, Vladimir Rogov, per il quale “il linguaggio degli ultimatum e delle minacce non aggiungerà autorità al presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. “Parlare di ultimatum, sanzioni, armi e fornirle a veri e propri terroristi, rappresentati dal regime di Zelensky, non conferisce autorità e rispetto al presidente americano”, ha affermato Rogov.