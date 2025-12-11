Trump, la strategia per allontanare Italia e Ungheria dall’Ue

L’Italia, insieme ad Austria, Ungheria , e Polonia è nell’elenco dei Paesi con cui gli Stati Uniti dovrebbero “collaborare maggiormente con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione europea”. E’ quanto emerge dalla più recente versione della Strategia di sicurezza nazionale (Nss), come rivela il sito web d’informazione “DefenseOne”. “Dovremmo sostenere partiti, movimenti e figure intellettuali e culturali che cercano la sovranità e la preservazione/ripristino dei modi di vita europei tradizionali pur rimanendo pro-Usa”, afferma il documento. Inoltre, da quanto emerge dal documento, la Nss considera che l’Europa sta “affrontando un annientamento della sua civiltà” a causa delle sue politiche migratorie e della “censura della libertà di parola” e propone quindi di concentrare le relazioni degli Stati Uniti con i Paesi europei con amministrazioni e movimenti affini.

La Casa Bianca ha però negato l’esistenza di qualsiasi versione della Strategia di Sicurezza Nazionale diversa da quella pubblicato online, come affermato dal portavoce Anna Kelly a “Defense One”. “Nessuna versione alternativa, privata o classificata esiste, il presidente Trump è trasparente e ha apposto la sua firma su una sola Nss che istruisce chiaramente il governo degli Stati Uniti a eseguire i principi e le priorità da lui definiti”. Kelly ha poi aggiunto che “qualsiasi altra ‘versione’ è stata diffusa da persone lontane dal presidente che non hanno idea di ciò di cui stanno parlando”.

La nuova Strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca propone la creazione di un nuovo gruppo di superpotenze mondiali non vincolate dal G7 e che sarebbe chiamato “Core 5” o “C5”. Lo rivela una versione più estesa dell’Nss, circolata prima che la Casa Bianca pubblicasse la versione non classificata, come riporta il sito web d’informazione “Defense One”.

La scelta statunitense sarebbe frutto dell’opposizione del presidente Trump all’espulsione della Russia dal G8, ora G7. Per questo motivo, la strategia vorrebbe un “nucleo” di cinque Stati che si riunirebbero regolarmente, nel quale sarebbero compresi Usa, Cina, Russia, India e Giappone. Il primo punto proposto all’ordine del giorno del C5 sarebbe quello della sicurezza in Medio Oriente; in particolare, normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita.