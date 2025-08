Trump gongola. Stiamo tornando ricchi grazie ai dazi che pagherete. Ma per Giorgetti sono tollerabili!

“I dazi stanno rendendo l’America di nuovo grande e ricca”. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. “Sono stati usati con successo contro gli Stati Uniti per decenni e, insieme a politici davvero stupidi, patetici e disonesti, stanno avendo un impatto devastante sul futuro, e persino sulla sopravvivenza, del nostro Paese”, scrive. “Ora la tendenza è completamente cambiata e l’America ha contrastato con successo questo assalto di dazi usati contro di essa. Un anno fa, l’America era un Paese morto, ora è il Paese più ‘attraente’ del mondo”.

Fanno pensare le parole che il ministro dell’Economia Giorgetti ha espresso l’altro giorno riferendo in aula a Montecitorio, minimizzando. “Io ricordo che la tariffa del 15% è una tariffa, e questo è un aspetto che non è di dettaglio, che ricomprende i precedenti di base, pari a circa il 5%, il 4,8%, quindi l’incremento non è esattamente un incremento del 15%. E comunque, come ho già ricordato, le negoziazioni sono ancora in corso per definire aspetti che non saranno di dettaglio, ma che noi ci proponiamo in qualche modo di ricondurre a difendere esattamente i settori e i prodotti di maggiore rilevanza e strategicità per l’economia italiana”.