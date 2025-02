Trump detta legge: Zelensky dittatore senza elezioni, solo Russia ha carte per chiudere guerra

I russi “hanno le carte in mano” nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump : “Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra. Ma penso che un po’ hanno le carte in mano perché hanno conquistato molto territorio, quindi hanno le carte in mano”, ha detto ai giornalisti.

Trump ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che “farà meglio ad agire in fretta” per negoziare la fine dell’invasione russa dell’Ucraina o rischiare di non avere una nazione da guidare. La retorica di Trump nei confronti dell’Ucraina arriva in un contesto di crescenti tira e molla tra i due presidenti e di crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa sull’approccio di Trump alla risoluzione del più grande conflitto nel continente dalla seconda guerra mondiale. La bordata di Trump è arrivata poco dopo il commento di Zelenskyy secondo cui Trump stava subendo l’influenza della disinformazione russa mentre cercava di porre fine ai combattimenti a condizioni che Kiev afferma essere troppo favorevoli a Mosca.

Zelenskyy ha detto che Trump stava cadendo in una trappola di disinformazione russa ed è stato rapidamente ammonito dal vicepresidente JD Vance sui pericoli di criticare pubblicamente il nuovo presidente. Trump , che sta cercando di porre fine ai combattimenti a condizioni che Kiev afferma siano troppo favorevoli a Mosca, ha utilizzato un lungo post sui social media sulla sua piattaforma Truth Social per scagliarsi contro Zelenskyy e definire l’ucraino un “dittatore senza elezioni”. “Pensateci, un comico di modesto successo, Volodymyr Zelenskyy, ha convinto gli Stati Uniti d’America a spendere 350 miliardi di dollari, per entrare in una guerra che non poteva essere vinta, che non avrebbe mai dovuto iniziare, ma una guerra che lui, senza gli Stati Uniti e ” Trump “, non sarà mai in grado di risolvere.

Trump ha anche sostenuto che Zelenskyy stava abusando degli aiuti americani destinati allo sforzo bellico e aveva approfittato dell’amministrazione del democratico Joe Biden. Il presidente repubblicano è stato irritato dall’accusa di Zelenskyy secondo cui Trump “vive in questo spazio di disinformazione” promosso da Mosca. “Abbiamo visto questa disinformazione. Sappiamo che proviene dalla Russia”, ha detto Zelensky.