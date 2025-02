Trump deluso da Zelensky delegittima la presidenza e le elezioni

Duro attacco del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky da cui ha affermato di essere “molto deluso” e a cui ha addossato le principali responsabilità del conflitto con la Russia: “Avreste dovuto finirla tre anni fa. Non avreste mai dovuto iniziarla”, ha detto nel corso di una conferenza stampa. Trump ha inoltre sottolineato che l’Ucraina è in una situazione in cui “non ci sono state elezioni” – richiesta che da tempo viene fatta da Mosca – in cui “c’è la legge marziale” e in cui il leader ucraino “ha il 4% dei consensi”. Il presidente degli Stati Uniti si è detto “molto più fiducioso” di raggiungere un accordo con la Russia affermando che “probabilmente” potrà incontrare il presidente Vladimir Putin entro la fine del mese. “La Russia vuole fare qualcosa: vogliono mettere fine a questa barbarie selvaggia” ha detto. Sul ruolo dell’Europa, Trump ha definito “fantastico” se l’Ue vorrà inviare truppe in Ucraina – tema che sta dividendo i leader dell’Unione – aggiungendo di essere “assolutamente favorevole” a questa ipotesi.