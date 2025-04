Trump annuncia tagli sui dazi e l’accordo possibile di pace per l’Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha trasmesso ieri un nuovo segnale di apertura al confronto con la Cina per porre un freno alla guerra dei dazi in atto tra le due maggiori potenze mondiali. Durante un confronto con i giornalisti allo Studio Ovale, Trump ha ammesso che il dazio lineare del 145 per cento imposto dalla sua amministrazione sulle merci cinesi e’ “molto elevato”, e ha professato ottimismo in merito alla possibilita’ di raggiungere un accordo con l’omologo cinese Xi Jinping per rassicurare i mercati statunitensi. “Stiamo trattando con molti Paesi in questo momento, e potremmo farlo anche con la Cina, ma forse faremo qualcosa di speciale – sapete, un accordo – e vedremo come andra’. Al momento (il dazio) e’ al 145 per cento, e’ molto alto”, ha detto Trump, dopo aver gia’ suggerito nelle ore precedenti che il dazio a carico delle merci cinesi importate dagli Usa “potrebbe calare sensibilmente”.

Poi l’annuncio più atteso quando ha riferito ai reporter alla Casa Bianca che ritiene di avere un accordo con il presidente russo, Vladimir Putin, e con quello ucraino Volodymyr Zelensky. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa ha affermato che le trattative con l’Ucraina sono state più difficili del previsto. “Pensavo che sarebbe stato più facile negoziare con lui rispetto alla Russia, invece finora è stato il contrario”, ha detto.Ha poi aggiunto: “Ho programmato molti incontri…questo dimostra che abbiamo un prodotto fantastico, si chiama Stati Uniti d’America”. Lo ha annunciato parlando in occasione della firma di alcuni ordini esecutivi nello Studio ovale e rispondendo alla domanda se avesse in programma incontri con i leader stranieri che sabato parteciperanno come lui ai funerali del Papa.