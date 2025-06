Trump annuncia la tregia tra Iran e Israele

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che Iran e Israele si sono rivolti a lui quasi contemporaneamente chiedendo la pace, avvertendo che entrambe le nazioni avrebbero avuto molto da perdere se non si fosse raggiunto un cessate il fuoco. “Israele e Iran sono venuti da me, quasi simultaneamente, e hanno detto: ‘PACE!’ Sapevo che era il momento ORA. Il mondo, e il Medio Oriente, sono i veri VINCITORI! Entrambe le nazioni vedranno un’enorme ONDATA DI AMORE, PACE E PROSPERITÀ nel loro futuro. Hanno così tanto da guadagnare, eppure, tanto da perdere se dovessero allontanarsi dalla via della RETTITUDINE E VERITÀ. Il futuro per Israele e Iran è ILLIMITATO, e ricco di grandi PROMESSE” ha scritto Trump su Truth Social.

Ieri Trump ha affermato che Iran e Israele hanno raggiunto un cessate il fuoco di 24 ore che rappresentata “la fine ufficiale della guerra durata 12 giorni”. Trump ha inoltre elogiato entrambe le parti per la “resistenza, il coraggio e l’intelligenza” dimostrati nel porre fine al conflitto armato. Nella notte, però, nessuna delle due parti ha confermato il raggiungimento della tregua, ma anzi ci sono stati ulteriori lanci missilistici che hanno portato quattro morti a Be’er Sheva.