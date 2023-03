Trivulzio, tribunale torna a indagare sulle morti per Covid

Estendere le indagini sulle morti e sui contagial Pio Albergofino al dicembre 2020. È quanto stabilito dal gip Marta Pollicino nell’udienza che ha accolto la richiesta avanzata dal legale dell’associazione Felicita che rappresenta i familiari delle vittime. Non si indagherà più, quindi, sul periodo che va dal febbraio del 2020 al giugno dello stesso anno, ma fino al 31 dicembre. “Come difesa dei familiari delle vittime siamo soddisfatti – ha detto l’avvocato Luigi Santangelo al termine dell’udienza – perché il quesito abbraccerà tutto il 2020, quindi un periodo piuttosto ampio e riguarderà tutti i casi di infezioni: sia i decessi sia i contagi che poi non sono arrivati a decesso”. I virologi Massimo Galli e Fabrizio Pregliasco faranno parte, assieme ad altri 7 esperti, del collegio tecnico per la difesa nominato dal Pio Albergonel procedimento a carico del Direttore generale della storica Rsa pubblica milanese Giuseppe Calicchio accusato di epidemia, omicidio colposo e danni alla salute pubblica per la gestione della struttura e dei pazienti nel primo anno di pandemia. Lo fa sapere il Pat dopo che si è tenuta presso l’aula bunker 1 del Tribunale di Milano, l’ udienza per la formulazione dei quesiti per i nuovi accertamenti richiesti dal Gip nell’ambito della perizia sui decessi avvenuti all’interno del Pio Albergotra febbraio e dicembre 2020. Durante l’udienza è stato inoltre conferito l’incarico ai periti nominati dal Gip, quelli scelti dalla difesa e i selezionati dall’accusa, che dovranno ora procedere, secondo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, all’incidente probatorio, esaminando le cartelle cliniche del periodo più nero della pandemia. “Siamo particolarmente soddisfatti del quesito della perizia. La perizia abbraccera’ tutto il 2020 come ci auguravamo” afferma in una nota Associazione Felicita al termine dell’udienza per l’incidente probatorio di oggi per il Pio albergo. “Lo studio dei contagi sara’ sviluppato con una suddivisione dei reparti considerando sia i degenti, sia gli operatori, sia le lesioni, sia gli omicidi. Sara’ inoltre depositata alla Procura di Milano un’istanza per chiedere l’acquisizione del fascicolo di indagine della Procura di Bergamo al fine di valutare eventuali responsabilita’ nella catena di controllo del Pio Albergo“, concludono i rappresentanti dell’associazione.