Trieste, davvero libera?

Con il decreto 1430 del 1947 l’Italia perde l’autorità su Trieste, viene costituito il TLT (territorio Libero di Trieste) che copre anche piccola parte di Slovenia e Croazia. Ad oggi il TLT è attivamente esistente grazie al trattato di pace ed è stato recepito con legge 3054 del 25/11/1952.

La questione, per chi non è dentro gli eventi, è piuttosto ostica.

C’è chi sostiene che il successivo trattato di Osimo del 1975 abbia definitivamente chiuso la questione TLT. Il trattato di Osimo è un accordo bilaterale tra Italia e ex- Jugoslavia, ma un accordo bilaterale può annullare un trattato di pace?

E’ vero o non è vero che lo stato italiano a Trieste è in amministrazione civile provvisoria? E’ vero o non è vero che risulterebbe in attesa della nomina di un governatore che dovrebbe essere nominato dalle Nazioni unite?

C’è un documento storico che il padre di Giorgio Marchesich, Giovanni, aveva ricevuto nel 1983e che Marchesich ci invia.

In altre parole, questione chiusa.

Se per alcuni Trieste si sente comunque libera, per altri, invece, è ancora “occupata”.

Ci scrive sempre al proposito lo stesso Marchesich, portavoce della Federazione del Territorio Libero di Trieste e ora confederato con il Patto per il Nord.

“Il 10 novembre – ci scrive – ricorrevano i 50 anni della firma dell’iniquo accordo di Osimo tra l’Italia e l’ex Jugoslavia Accordo che non ha nessun valore giuridico, in quanto accordo bilaterale non cancella il T.L.T., ma solo toglie dall’ordine del giorno delle Nazioni Unite la nomina del Governatore”.

Marchesich espone la sua lettura dei fatti:

“Oggi il Porto di Trieste è Porto libero o franco internazionale, grazie all’Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947 tutt’ora vigente in quanto legge dello Stato italiano (L. n. 1430 del 28 nov. 1947 e L. n. 3054 del 25 nov. 1952). Inoltre l’art. 85 del Trattato di Pace non prevede che un allegato possa essere estrapolato dal Trattato in essere. Il Memorandum di Londra del 1954 divide il T.L.T. in due zone (A e B) e la zona A viene consegnata all’amministrazione provvisoria italiana. A Trieste il prefetto è anche Commissario di Governo (come previsto dal dizionario giuridico Broccardi) con un preciso compito, cioè quello di far rispettare Il Trattato di Pace, cosa che ovviamente non avviene”, sostiene Marchesich.

Non entriamo nel merito dei tecnicismi, ma la questione identitaria, che è il fondo di questa vicenda, non trova pace.

Di certo abbiamo che il 10 novembre del 1975 veniva firmato il Trattato di Osimo, in cui l’Italia rinunciò alla zona B dell’Istria. Sono passati decenni e sono cambiate molte cose da allora, ma il dibattito sull’autodeterminazione dei popoli resta d’attualità. Parafrasando Orwell potremmo dire, che tutte le indipendenze sono uguali, ma alcune sono più uguali di altre.