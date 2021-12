Tridico, più pensionati che lavoratori attivi. Ma si dimentica che il Nord è attivo e che ci tassano due volte?

di Roberto Bernardelli – Il Nord è in attivo e in più il sistema ci tassa due volte. Parliamo delle pensioni. L’ultima uscita del presidente dell’Inps Tridico ha detto che la forbice tra entrate e uscite si allarga. Se guarda la media nazionale ci può stare, ma non parla mai, chissà perché, dei dati macroregionali. Vediamo prima la sua dichiarazione…

Il problema principale per il sistema pensionistico in Italia e’ che sono troppo poche le persone che lavorano, solo 23 milioni a fronte dei 34 in Francia con un numero di abitanti simile. Lo afferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Unomattina a proposito dell’inadeguatezza degli assegni pensionistici. “Bisognerebbe cominciare da un numero macro – ha detto – siamo un Paese di 60 milioni di abitanti con solo 23 milioni di lavoratori, in Francia con poco piu’ di 60 milioni di abitanti ha 34 milioni di persone che lavorano, 11 milioni in piu’ formalmente. Da noi ci sono, lo sappiamo, 3,5 milioni di lavoratori in nero. Arriviamo a 26,5 milioni di persone che lavorano. Ne mancano all’appello comunque 6-7 milioni. Questo e’ il dato piu’ importante e piu’ fragile per il sistema economico italiano e quindi anche per quello pensionistico”. Vuol dire, ha spiegato, “che poche persone lavorano rispetto alla platea dei pensionati che deve sostenere il nostro sistema a ripartizione”. Tridico ha poi sottolineato che esiste anche un problema demografico con una popolazione giovanile molto ridotta.

La comunicazione istituzionale si ferma qui.

Noi però possiamo andare oltre…. Magari pensioni regionalizzate? O qualcuno non ci pensa nemmeno altrimenti chi le paga quelle del Sud vuote di contributi?

La Cgia di Mestre ce lo ricorda a ondate, con documentazione ineccepibile.

Caro Tridico, ci spieghi anche perché continuate a tassare due volte le pensioni. Chissà per quale motivo solo Grande Nord è in piazza tra la gente per raccogliere le firme per abolire questo furto di Stato. Volete la giustizia sociale? Firmate!

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord