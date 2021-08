Trento, in campo l’autonomia per bypassare l’obbligo del Green Pass ai docenti

Sollecitata dalla posizione unitaria dei sindacati, la Provincia di Trento sta cercando una via autonoma per bypassare almeno temporaneamente l’obbligo del green pass per il personale scolastico. “Per noi la priorità è assicurare un anno scolastico in presenza al 100 per cento. Aspettiamo i decreti attuativi sul green pass per i docenti e poi, se ci fossero spazi sufficienti di manovra, cercheremo una via trentina all’applicazione”, precisa l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, intervenendo al telegiornale di Rai Trentino. Intanto Stefania Galli, segretaria provinciale Cisl scuola, chiarisce che “alla Provincia è stato chiesto un periodo di transizione che accompagni il personale all’applicazione delle nuove regole. Serve più chiarezza sui certificati così come sulla questione sanzioni”.