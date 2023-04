Trentino, vogliono reintrodurre la caccia all’orso…

Porta la firma di Lorenzo Ossanna, assessore agli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, la proposta di disegno di legge per la modifica del calendario venatorio che, all’articolo 31, prevede un nuovo piano di controllo degli ungulati e dei grandi carnivori, orsi compresi. In pratica, una sorta di apertura alla caccia. “Non si vogliono eliminare il progetto ‘Life Ursus’ o i lupi, che portano positività ma la gestione degli orsi è un attimo fuori controllo nei numeri – ha detto l’assessore nel corso di un incontro in val di Sole -. Nella proposta fissiamo la creazione di un nuovo Comitato operativo grandi carnivori formato da persone del posto: la Provincia, il dirigente del Servizio faunistico, quello delle foreste, un esperto di grandi carnivori e un esperto di Ispra. Un piano sulla base dell’articolo 31 del controllo degli animali , come i cinghiali. Un impianto da definire per derogare ai periodi e agli orari di caccia”.