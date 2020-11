Trentino, ora trasporti in sicurezza, ma ci voleva Grande Nord

Il 30 ottobre Alessandro Dal Medico aggiorna tutti: “Buona notizie sul fronte trasporti in Trentino, dopo le immagini che aveva pubblicato l’Amica Ornella sui disagi che affrontano i nostri ragazzi sulla Trentino Trasporti nella tratta scolastica, io mi ero fatto da porta voce in primis come genitore e poi come #grandenordtrentino e come segretario della sezione di Riva del Garda in quanto i protocolli vanno rispettati ; e avendo prima mandato personalmente un messaggio whatsapp al Governatore #MaurizioFugatti e successivamente avendo fatto appello alla nostra Sindaca di Riva del Garda Cristina Santi e alla Vice Sindaca Silvia Betta, questa mattina sono stato contattato dalla vice sindaca che mi ha detto che si sono attivati tutti compreso il responsabile ai trasporti della Trentino Trasporti e finalmente c’e’ una circolare che da martedì 03/11/2020 aumentano le corse scolastiche così non vedremmo più i ragazzi in piedi negli autobus. Io confido che tutto ciò accada realmente e ringrazio sin d’ora chi si è prodigato perché tutto ciò accada per il bene e la salute dei nostri ragazzi”.