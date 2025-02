Trenord, ritardi e disservizi. Il presidio di Patto per il Nord il 12 febbraio a Cadorna. “Dateci servizi civili”

Non c’è pace per i pendolari. Ritardi, guasti… Viaggiare su Trenord per i lavoratori è sinonimo di disagio. Non c’è giorno che si riesca ad arrivare a destinazione puntuali. Le tratte più trafficate che vanno verso le grandi città e Milano in particolare, sono un brutto e inaccettabile biglietto da visita.

Patto per il Nord scende in piazza al fianco dei cittadini, chiedendo rispetto per chi decide, o non ha altre alternative, di scegliere il treno per spostarsi, evitando i mezzi privati. Serve chiarezza e un piano di rilancio. Perché il Nord ha già pagato. Non dimentichiamo il tesoretto del residuo fiscale. 120 miliardi di euro solo al Nord, di cui quasi la metà sono soldi dei lombardi.