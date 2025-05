Trenord, l’eccellenza lombarda…. Cambio ai vertici e incentivo all’esodo al vertice per i significativi risultati

di Cassandra – Va sempre meglio. A casa stanno tutti bene.

Partiamo dal cambio alla direzione generale di Fnm, la holding della mobilità lombarda controllata da Regione Lombardia e che possiede il 50% di Trenord. Marco Piuri, si apprende dalle agenzie, dal 15 giugno lascerà la carica di Dg e sarà sostituito da Monica Giuliano che assumerà l’incarico il 23 giugno.

Piuri, che era in azienda dal 2018, otterrà 1,2 milioni di euro con la sua uscita: 880mila euro saranno corrisposti come incentivo all’esodo e 150mila euro verranno pagati per una consulenza fino al 31 dicembre 2026.

Ulteriori 150mila euro sono previsti per il patto di non concorrenza, vincolati al suo rispetto, e altri 20mila euro verranno erogati a seguito di rinunce del manager. Il board riunito oggi ha anche approvato la prima trimestrale dell’anno. Fnm chiude il primo quarto del 2025 con ricavi in crescita a 154,5 milioni di euro, +7,5%, ma registra un calo dell’utile netto a 12 milioni di euro, -11,1%. Confermata la guidance per fine anno, con Ebitda rettificato in aumento in un intervallo compreso tra 220 e 230 milioni di euro.

Trenord. E pure di più.

Un po’ di rassegna stampa per confermare lo stato di salute dei trasporti lombardi.

“Un errore nei conteggi degli indennizzi ha acceso i riflettori su un aspetto rimasto finora nell’ombra, ma che interessa direttamente anche i pendolari lecchesi e sondriesi. Secondo quanto emerso dall’inchiesta dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (Art), Trenord avrebbe omesso di considerare le corse parzialmente soppresse nel calcolo degli indicatori che determinano il diritto all’indennizzo per gli abbonati.

