Trenord e i rimborsi ai pendolari abbonati. L’Autorità garante dei trasporti sanziona la società per gli indennizzi “originali” per “violazioni e inottemperanze”

Se il treno sul quale contiamo di raggiungere Milano si ferma all’improvviso alcune stazioni prima, per non ripartire più, secondo Trenord non abbiamo diritto ad alcun risarcimento. Perché tanto siamo «tutelati perché possiamo usufruire della corsa successiva». Una giustificazione talmente irricevibile che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un nuovo procedimento sanzionatorio a carico della società monopolista del traffico ferroviario dei pendolari lombardi. Imponendo di cambiare i criteri di calcolo sugli indennizzi per ritardi, includendo nel conto anche i treni parzialmente soppressi. La delibera dell’Autorità è dei giorni scorsi. E si inserisce in un altro provvedimento sanzionatorio aperto a carico di Trenord. Tutto nasce dal ricorso presentato da un pendolare, un abbonato con tessera Io Viaggio in Lombardia, che si è visto negare l’indennizzo anche se il treno da lui utilizzato quotidianamente aveva registrato ritardi superiori ai 15 minuti in oltre il 10% delle corse. Trenord aveva risposto che no, per lui niente indennizzo perché per i titolari di abbonamenti che consentono di viaggiare su tutta la tratta lombarda lo sconto per disservizio spetta solo in proporzione. In realtà l’Autorità ha bocciato questa interpretazione di Trenord, sottolineando come se un abbonato usa regolarmente una linea particolare va risarcito in caso di disservizio di quella linea.

Per il Codacons, “Il Garante per i Trasporti parla di «violazione» e di «inottemperanza» da parte di Trenord delle regole a tutela dei passeggeri. Anche perché «in molteplici occasioni l’utilizzo del treno successivo sulla stessa linea non è stato idoneo a neutralizzare il danno derivante al passeggero dalla soppressione parziale del servizio». Ed è così emerso che in alcuni casi quel calcolo avrebbe portato al riconoscimento dell’indennizzo per disservizi, che invece Trenord non aveva previsto. Il Codacons ora chiede chiarezza. Grazie all’inchiesta svolta dal Garante ora dovranno essere rifatti i conti e, visto che il diritto al risarcimento dura un anno, dovranno essere necessariamente corrette tutte le tabelle sul riconoscimento degli indennizzi dei mesi passati.