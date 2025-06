Treni, un’altra giornata di ordinaria amministrazione….

Giornata campale per chi ieri si era messo in viaggio in treno. Un “guasto agli impianti di circolazione” dell’Alta Velocità sulla linea Roma-Napoli ha mandato in tilt il traffico ferroviario con cancellazioni e ritardi che hanno sfiorato anche le tre ore. Caos e disagi soprattutto alla stazione Termini, mentre a Fiumicino un principio di incendio ha interessato una parte del tetto dell’area finger del terminal 1, senza però causare problemi o ritardi ai voli, come ha riferito Adr, la società che gestisce lo scalo romano. I disagi sono cominciati già dal primo mattino a causa di due guasti rilevati lungo la direttrice tra Roma e Napoli. Sono così stati cancellati alcuni treni, mentre molti altri hanno accumulato ritardi importanti, fino addirittura a 170 minuti. Passeggeri e turisti amareggiati alla stazione Termini, con i cartelli che segnalavano i disagi lungo l’intera linea. I tecnici di Rete ferroviaria italiana hanno lavorato l’intera giornata nel tentativo di ripristinare la circolazione e la “piena funzionalità dell’infrastruttura”. Nel primo pomeriggio la circolazione risultava in “graduale ripresa”, mentre alcuni convogli hanno subito anche variazioni di percorso. A complicare ulteriormente la giornata, soprattutto per chi dalla stazione era diretto all’aeroporto di Fiumicino, c’è stato il principio d’incendio che ha interessato il tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme che avevano sprigionato anche un vistoso fumo nell’area dello scalo.

“La zona – ha fatto sapere Adr – è stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall’area e informati dell’accaduto. La situazione risultava completamente risolta già alle 15:05, con evidente assenza di fumo”. Nessun problema, dunque, per i passeggeri né per l’operatività dell’aeroporto. “Tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati – ha spiegato Adr – gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività”. Si indaga ora per capire cosa abbia innescato il rogo sul tetto, forse anche la presenza di una guaina. Inevitabile monta la polemica politica, con il deputato pentastellato Francesco Silvestri che accusa il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di “parlare di tutto, tranne che di quel che sarebbe di sua competenza”. “Questi disservizi – scrive – si inquadrano in un contesto ormai divenuto devastante, in cui quotidianamente si manifestano disagi per milioni di pendolari e cittadini”. La capogruppo in Senato di Italia Viva, Raffaella Paita, chiede le dimissioni del ministro. “I ‘soliti’ guasti in serie non meglio precisati sulla linea ad alta velocità e spostarsi da Napoli a Roma diventa un’impresa – ha detto -. A chi darà la colpa Salvini questa volta? Il ministro vada a casa”. (