“Troppo tardi per mettere il tetto al prezzo del GAS, se il governo non applica le imposte quantomeno su alcune voci, forse è la soluzione migliore, da subito ex ante, non ex post. E’ un momento in cui si rinuncia alle imposte, accise e iva, almeno per i più poveri, per evitare una crisi sociale devastante”. Lo dice il professor Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d’Italia, a Controcorrente su Rete4. (Iac/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 24-AGO-22 21:17 NNNN