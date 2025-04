Tregua su dazi mezza buona notizia, tiene alta l’incertezza

La tregua nella guerra dei dazi tra Usa ed Europa è una buona notizia per le imprese, ma non troppo. “L’insicurezza è peggio di una brutta notizia”, annota il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Valerio Veronesi. “Con una brutta notizia gli imprenditori si allacciano le scarpe e fanno qualcosa. Con l’incertezza, anche loro si trovano impreparati”, spiega a margine della conferenza stampa convocata proprio per spiegare l’impatto dei dazi sulle esportazioni della regione. Del resto, Veronesi non crede che sia finita qui, con la retromarcia di Trump e la decisione europea di sospendere i contro-dazi per 90 giorni. “Io credo che alla fine qualcosa succederà. Non posso pensare, anche se vorrei sperarlo, che non esistano i dazi: qualcosa succederà”, insiste. “Bisogna capire come saremo in grado di reagire noi. Di base è sempre meglio parlare che litigare. Lo insegniamo ai nostri bambini, deve essere qualcosa che rimane anche a noi”, conclude. Ben venga, dunque, il viaggio a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un avvertenza: “La decisione alla fine deve essere comune”, a livello Europeo.