Trattori lombardi sotto il Pirellone. “Perché non ci riconoscete lo stato di crisi?”

Una ventina di trattori in piazza e un incontro al Pirellone. Gli agricoltori lombardi sono tornati a farsi sentire, ieri pomeriggio. Una delegazione del gruppo Riscatto agricolo lombardo è stato ricevuto in Regione. “I delegati ci hanno rappresentato le difficoltà di numerose aziende agricole e abbiamo dato vita a un proficuo confronto che ci ha permesso di approfondire possibili iniziative da intraprendere come commissione e come rappresentanti delle istituzioni” dice il presidente della commissione Agricoltura, Floriano Massardi (Lega), al termine dell’audizione. La delegazione di Ral era formata dal presidente Filippo Goglio, dai consiglieri Emanuele Tizzoni e Davide Raineri e dall’agricoltore Sandro Passerini. La delegazione ha sottolineato la situazione di grave difficoltà delle aziende agricole rappresentate. “Dopo aver subito- hanno detto- tre annate compromesse da pandemia, siccità, grandinate e alluvioni, la nostra capacità produttiva si è dimezzata e ora rischiamo di finire in ginocchio. Per questo motivo chiediamo il sostegno al riconoscimento dello stato di crisi”.