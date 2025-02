Trattori davanti al Pirellone, la protesta divampa in tutta Italia. Oggi in Piemonte prosegue la mobilitazione

Davanti al Pirellone di Milano imponente protesta ieri con trattori degli agricoltori lombardi, che lamentano l’impossibilità di portare avanti le proprie attività. Ecco le immagini dei cartelli di protesta appesi ai trattori durante la manifestazione.

Oggi presidio di protesta degli Agricoltori autonomi italiani, il cosiddetto “Movimento dei trattori”, con partenza del corteo verso Cuneo con sfilata in centro città e ritrovo in piazza Galimberti.

Manifestazione ieri anchead Alessandria. Oltre a proseguire il presidio in piazza d’Armi, i i coltivatori hanno dato vita a una singolare iniziativa. Alcuni trattori, infatti, sono stati collocati vicino ai diversi ingressi del capoluogo, in una sorta di simbolico ‘assedio’. Oggi mattina, invece, il momento clou con il corteo. I mezzi percorreranno la tangenziale in direzione del casello di Alessandria Ovest, per poi tornare in citta’ passando dal ponte Tiziano.

Reciprocità con gli altri paesi per quanto riguarda le importazioni agricole, tutela del Made in Italy, origine dei prodotti, stop Mercosur. Sono queste le istanze esposte dal Coapi, il coordinamento dei trattori, riunito a Roma con l’intenzione di coinvolgere tutte le istituzioni, di destra e di sinistra, per attuare uno stato di crisi.

Perché organizzare una manifestazione in Campidoglio per il prossimo 5 marzo? “perché è il primo comune agricolo d’Italia”, spiegano. “E speriamo che alcuni comuni convochino il consiglio comunale aperto in piazza Montecitorio”.

“Organizzeremo una manifestazione in Piazza del Campidoglio per il prossimo 5 marzo. Rispetto all’anno passato c’è la volontà di aprire un confronto con istituzionale su tutti i livelli, quindi parte importante di ciò che faremo dipenderà anche dal percorso che riusciremo a intraprendere, i discorsi che riusciremo a intavolare con le istituzioni territoriali, con i comuni e soprattutto con le regioni. In base a questo decideremo i passi da intraprendere”.

Così Elia Fornai, rappresentante di Riscatto agricolo e all’interno del Consiglio Unitario agricoltori, il nuovo movimento che sta coagulando i partecipanti alle manifestazioni spontanee del 2024, spiega il percorso che vuole intraprendere l’organizzazione nel corso dell’incontro organizzato a Roma presso la Città dell’altra economia.

Rispetto alle rivendicazioni sparse dell’anno passato il gruppo si sta organizzando territorialmente, anche se le rivendicazioni ricalcano quelle delle grandi confederazioni nazionali. Durante l’incontro è stata ribadita la volontà di rompere rispetto alla parte più estremista del movimento 2024, che fa riferimento a Salvatore Fais che, a sua volta, ha postato alcuni Reel sul proprio profilo Instagram diffondendo video e foto delle proteste con in sottofondo il pezzo musicale “Marcia oppure crepa” dei ZetaZeroAlfa, gruppo appartenente alla galassia di Casapound:

“Noi ci dissociamo da quelle musiche, non abbiamo nessun tipo di espressione politica, o meglio, ognuno di noi avrà la propria idea, ma come movimento non c’è nessun tipo di partito o di orientamento politico, è ovvio che il confronto che noi intendiamo fare è con tutto il mondo delle istituzioni e ci rivolgiamo a tutto il panorama politico, che sia a destra, sia a sinistra, centro, maggioranza e opposizione a noi non interessa. Quello che ci interessa è che proclamino lo stato di crisi.

Se le nostre richieste sono simili quelle viste nel passato? E’ ovvio che se i problemi sono quelli, le richieste devono essere quelle, non possiamo chiedere cose diverse ma il punto fondamentale è un altro: se queste richieste le chiediamo da anni, o comunque certi enti le chiedono da anni e tutt’oggi siamo qui a ribadirle, è perché quest’anno tutto nasce in seguito una protesta spontanea, partita l’anno scorso.

Quindi ad oggi non ho la piena contezza di quanti siano gli agricoltori che si sono mossi, ma sicuramente siamo più organizzati e distribuiti meglio sul territorio. Siamo partiti in gran parte tutti ieri con i presidi, ma la situazione è in evoluzione. Per l’anno passato il bilancio globale che possiamo fare con gli agricoltori che si sono mossi non è neanche chiaro, perché alcuni sono partiti quando altri rientravano e in questo disordine purtroppo non è stato facile fare nient’altro più che portare i problemi e le istanze nostre di fronte appunto ai cittadini e al mondo politico.

Quest’anno siamo più organizzati e sicuramente l’incremento dei trattori ci sarà nei prossimi giorni e degli agricoltori. La redistribuzione sul territorio credo sia superiore allo scorso anno, perché in passato ci sono manifestazioni che sono partite dal Sud Italia e si sono fermate al centro, l’anno scorso siamo partiti dal nord e dopo si sono aggiunti dal sud e quest’anno il coordinamento unitario e nazionale è sinergico”.

Anche il Caseificio di Sorano (Grosseto) ha partecipato ieri alla mobilitazione degli agricoltori del territorio, in particolare al corteo organizzato nella mattinata di martedì, che ha visto la partecipazione di numerosi agricoltori, allevatori e produttori locali. “La protesta – spiegano – nasce dalla necessità di chiedere al Governo la dichiarazione dello stato di crisi per il settore agricolo e l’adozione di misure straordinarie per salvaguardare le aziende produttive, sempre più schiacciate da costi insostenibili, normative penalizzanti e una crescente difficoltà nel garantire la sostenibilità economica delle attività. Da oltre sessant’anni il Caseificio di Sorano lavora a stretto contatto con gli allevatori del territorio, trasformando il loro latte in prodotti di qualità che rappresentano un’eccellenza locale. Oggi, più che mai, l’azienda riconosce l’importanza di sostenere chi opera nel settore primario, perché senza agricoltura e allevamento non può esistere alcuna filiera agroalimentare”. Per il presidente del Caseificio di Sorano Luciano Nucci, “senza un intervento deciso da parte delle istituzioni, molte aziende rischiano di chiudere e con loro si perderebbero tradizioni, cultura e un intero tessuto economico che garantisce occupazione e sviluppo. Non possiamo permetterlo”.

Agricoltori in protesta, anche nella provincia di Pesaro e Urbino. Il corteo è in programma per oggi, giovedì 30 gennaio, a Pesaro. Per questo motivo, sono previste modifiche e sospensioni temporanee alla viabilità a partire dalle 19.30, per il tempo necessario al transito dei trattori. Lo fa sapere il Comune di Pesaro. Il corteo, che conta oltre 50 mezzi, partirà alle ore 20 dal punto individuato per il presidio, un fondo agricolo che si affaccia sulla rotatoria di fronte all’ingresso dell’autostrada in strada di Case Bruciate e proseguirà verso strada Montefeltro, via Gagarin, via Ponchielli, via Giolitti, via Belgioioso, via Mirabelli, largo Madonna di Loreto, via Kolbe, via Raggi, via Cialdini, piazzale Matteotti, via Piave, viale della Vittoria, viale Fiume, via Mameli, ponte Brigata Ebraica, largo Tre Martiri, ss. Adriatica (ss16), strada Santa Maria delle Fabbrecce, via Mondini, strada Montefeltro, strada di Case Bruciate.Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo, così come nelle rotatorie attraversate la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell’ultimo momento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.