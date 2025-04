Trasporti? Un terno al lotto arrivare a destinazione. Codacons: Rimborsi siano automatici, il danno è grave

Altra mattinata di caos nelle stazioni italiane a causa della circolazione fortemente rallentata sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli per “un guasto tecnico alla linea” il 31 marzo scorso.

I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi e variazioni di percorso. Alcuni sono deviati sulle linee convenzionali Roma – Napoli via Cassino e via Formia. Si sono registrati ritardi fino a 2 ore e qualche cancellazione.

Ritardi oltre i 90 minuti sono stati segnalati anche per alcuni convogli in arrivo e partenza alla stazione centrale di Milano per effetto dei problemi sulla linea ferroviaria Alta Velocità tra Roma e Napoli.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono stati 11 i treni dell’alta velocità che hanno registrato ritardi superiori a un’ora.

Disagi per gli utenti che hanno lamentato grandi problemi. Il Codacons interviene sul caos ferroviario che sta interessando linea Av Roma-Napoli dove, a causa di un guasto tecnico, si registrano ritardi dei treni fino a due ore.

“Migliaia di cittadini sono ancora una volta coinvolti da disservizi ferroviari e stanno subendo disagi pesanti a causa dell’ennesimo problema tecnico sulla rete – spiega il Codacons – Una situazione destinata a peggiorare nei prossimi mesi, quando saranno aperti cantieri estivi per lavori di ammodernamento ferroviario che determineranno un allungamento dei tempi di percorrenza dei treni.

I rimborsi e i bonus in favore dei passeggeri previsti dall’attuale normativa in caso di cancellazione o forte ritardo dei collegamenti ferroviari non appaiono più sufficienti, e serve un risarcimento ai viaggiatori proporzionato al disagio subito – prosegue il Codacons – Chi arriva a destinazione con elevato ritardo o subisce la cancellazione del proprio treno, deve avere diritto ad una compensazione pecuniaria automatica proporzionata alla tratta del proprio biglietto, esattamente come già previsto dalla normativa comunitaria per il settore del trasporto aereo”.