Tragedia donna investita da minori Rom, Patto per il Nord: Salvini sa fare solo opposizione

“Dinanzi a una tragedia bisognerebbe rispettare almeno il dolore dei parenti della vittima e restare in silenzio. Se proprio si vuole commentare, sarebbe utile proporre soluzioni e non fare propaganda. Il problema è che Salvini sa fare solo opposizione, anche quando è al Governo, anche quando è vicepremier del Governo. E’ rimontato sulla ruspa per radere al suolo il campo rom, ma questa volta presidente del Consiglio è Meloni, non Conte, e non gli riuscirà di rubare voti agli alleati come fece con i Cinque Stelle. La sicurezza pubblica è competenza del Viminale, e al Viminale Salvini spera ancora di andare nonostante non conosca neppure dove finiscono le competenze di un sindaco e dove iniziano quelle del ministro degli Interni”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota, esprimendo “sentito cordoglio” ai familiari di Cecilia De Astis, investita e uccisa in via Saponaro nel quartiere Gratosoglio, ieri a Milano. (Com/Mgn/ Dire) 14:56 12-08-25 NNNN