TRAFFICO E INQUINAMENTO PEGGIORANO AL NORD. MILANO LA CITTA’ PIU’ LENTA D’EUROPA

Traffico e inquinamento peggiorano. A fare il punto della situazione è Silvi Costruzioni Edili che —facendo riferimento ai dati di TomTom sui tempi medi di percorrenza nelle ore di punta in ben 389 città del mondo— ha stilato una Top-8 del traffico e dell’inquinamento in Europa.

Tre delle nostre città in graduatoria: Milano, dove ci vogliono 27 minuti e 30 secondi per percorrere 10 chilometri, Roma ( 25 minuti e 40 secondi) e Torino (25 minuti).

«Il problema è che mentre l’Ue spinge verso mobilità ed edifici ad emissioni zero, paradossalmente aumenta il traffico nelle nostre città in un settore, quello dei trasporti, che è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in Europa, mentre gli edifici ne producono un altro 36%» sottolinea Gianni Silvi, CEO dell’azienda.

«Insomma da trasporti ed edifici proviene il 66% delle emissioni, ma nelle grandi città la percentuale sale all’80%» puntualizza Silvia Silvi, General Manager.

Nella Città della Madonnina, poi, la situazione del traffico è drammatica: la velocità media nell’ora di punta è di 18 chilometri all’ora, una performance che fa conquistare il podio alla metropoli lombarda, dopo Londra che si colloca al primo posto in Europa con un tempo medio di ben 36 minuti e 20 secondi per percorrere 10 chilometri e Dublino dove un analogo tragitto si compie in 28 minuti e 30 secondi.

Nella Top-8 seguono poi Bucarest con 27 minuti e 20 secondi, Parigi con 26 minuti e 10 secondi e Roma dove le ampie ZTL, i continui lavori ed un Gran Raccordo Anulare sovraffollatissimo portano a 25 minuti e 40 secondi il tempo necessario per percorrere i consueti 10 chilometri di riferimento. Chiudono poi la classifica Bruxelles (25 minuti e 30 secondi) e quindi Torino (25 minuti), che è ottava in Europa ma che è anche la quindicesima città più trafficata al mondo secondo il TomTom Traffic Index.

«Fatto è che nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata, 3,6 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici sicuri ed altri 2 miliardi non dispongono di acqua potabile» aggiunge Silvia Silvi.

Come uscirne? «Basta accelerare sui nuovi sistemi automatizzati di gestione del traffico basati su soluzioni di Intelligenza Artificiale e —per quello che riguarda più da vicino il nostro settore— sugli edifici intelligenti» risponde Gianni Silvi, riferendosi in particolare alle tecnologie smart per costruire di fatto «edifici smart» in grado di ridurre gli sprechi e le emissioni.

«Di fatto, l’edilizia sta implementando prodotti e processi sempre più efficienti, riuscendo a coniugare le innovazioni tecnico-scientifiche con l’utilizzo di risorse naturali ed arrivando così a ridurre i consumi energetici e l’inquinamento e ad aumentare il benessere, come nel caso delle finestre in grado di svegliarci dolcemente autoregolando la loro opacità attraverso l’utilizzo di materiali cromogenici che mutano le loro caratteristiche ottiche in base alle condizioni climatiche esterne ed in funzione delle specifiche esigenze del sistema-edificio. Tant’è che già ad oggi esistono finestre che si autoriscaldano, che regolano la luce ed il calore e che riescono perfino a “catturare” la CO2» conclude il CEO.