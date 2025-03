Tracollo del commercio ambulante. Inflazione colpisce anche i mercati, si salvi chi può

Una volta si diceva…. Vado a fare un salto al mercato. Oggi, rischia di essere un ricordo. Dopo la pandemia e il boom del commercio online, a mortificare questo prezioso presidio territoriale delle vendite, è l’inflazione. Anche quella riduce i margini per chi acquista e per chi vende. Sembra avvicinarsi un quadro piuttosto cupo… Infatti nei giorni scorsi “la dirigenza nazionale dell’associazione nazionale ambulanti Ana-Ugl, sentiti tutti i vertici regionali dell’associazione, tramite i quali abbiamo potuto verificare le criticità regione per regione del settore del commercio ambulante, ha deciso di inviare una richiesta di apertura di un tavolo di crisi sul nostro settore”. Lo dichiarano in una nota i vertici dell’associazione nazionale ambulanti Ana-Ugl, il presidente Ivano Zonetti, il vicepresidente vicario Angelo Pavoncello e il segretario Marrigo Rosato.

Il documento, che proponiamo, va letto con attenzione.

“La richiesta – si legge – verte sui molti punti, ed è stata avanzata per evitare il tracollo definitivo di un settore che ha molte peculiarità, tra cui quella di calmierare i prezzi dei prodotti in momenti di crisi della cittadinanza, ed in particolare quella che rischierebbe di portare al tracollo migliaia di aziende italiane costituite dall’indotto che gira a intorno a questo settore millenario, pensiamo come ad esempio, chi vende le attrezzature per l’esposizione ed il trasporto della merce (banchi/ombrelloni/tende/automezzi), gli artigiani e le industrie manifatturiere, che producono merce per circa 160 mila attività ambulanti, e come detto questo solo per fare qualche esempio”.

“Ricordiamo che, i dati dell’Osservatorio sul Commercio presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, al 2017, e di Unioncamere (a marzo 2023) – sostengono Zonetti, Pavoncello e Rosato – sono impietosi e ci dicono che negli ultimi sei anni hanno cessato la loro attività ben 34.433 ambulanti. Tutto questo dovuto, da quello che questo comparto, sta attraversando da alcuni anni, a causa degli effetti dalla pandemia da Covid-19, dalla esplosione delle vendite-on line, dalla concorrenza della grande distribuzione, dall’aumento dei costi di gestione e dal calo dei consumi per via della perdita del potere di acquisto delle famiglie a basso reddito. Per questo evidenziamo, che se non si apre velocemente ed urgentemente un tavolo ufficiale tra governo e associazioni che rappresentano gli operatori in tutta Italia, da qui a qualche anno ci saranno danni incalcolabili per l’economia italiana, sì perché questo settore contribuisce in modo molto significativo sul Pil e sulle entrate economiche di molti enti di prossimità, come i Comuni fino ad arrivare ad i mancati introiti tramite le tasse, iva e altre imposte allo Stato ed alle Regioni”.

“Un tavolo di crisi – sottolineano gli esponenti di Ana-Ugl – permetterebbe di trovare insieme con il Governo, soluzioni che scongiurino questo disastro, che inoltre rischierebbe di invertire quel meraviglioso trend che attualmente sta portando benefici all’occupazione, creando centinaia di migliaia di nuovi disoccupati”.

Il governo risponderà come ha fatto con i balneari?