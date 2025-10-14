Toscana, Salvini Premier quasi “estinta”. Eletto uomo di Vannacci che chiede il nome del Generale sotto il simbolo

di Cassandra – Avete visto la Lega, quella di Salvini? Nel 2020 alle elezioni regionali la candidata Susanna Ceccardi veleggiava per il centrodestra sul 40% e portava a casa un botto di eletti. Otto. E mentre il candidato- ricandidato del centro sinistra, Eugenio Giani, fa il bis con il 54% (percentuale non definitiva ma che gli assicura il margine per cantare vittoria) e quello del centrodestra, Alessandro Tomasi staccato al 41%, spicca per tutti il sottovuoto elettorale del fu Carroccio, della Lega nazionale, di quella di Prima di italiani. Ecco i dati. Del 2020.La Salvini Premier era al 21,78 e in dote aveva 8 consiglieri regionali. Oggi, se tutto va bene, uno. E forse due, a chiusura di tutti i conteggi con i resti, gli avanzi, le sottrazioni e i marchingegni di calcolo elettorale. Praticamente sparita e tutti osservano che il primo nome che spicca sul relitto è di un candidato del generale vicesegretario. Al di là dell’esito finale, la sostanza non cambia. Voti persi della Lega, intanto, in 5 anni: 300mila voti dal 2020 e 60mila dalle ultime europee. Top. Le agenzie lanciano il nome. Si legge che Massimiliano Simoni, fedelissimo del generale Roberto Vannacci, potrebbe essere l’unico consigliere regionale della Lega in Toscana, dopo il modesto risultato elettorale del partito di Matteo Salvini, che si attesta intorno al 4,5%.“Stiamo aspettando i risultati definitivi, puntavamo a due consiglieri, serve il 5% per far scattare il secondo… . Vediamo come evolve il conteggio”, dice all’AdnKronos il sottufficiale paracadutista in congedo, imposto da Vannacci nel listino bloccato. Per Simoni, un passato in Fdi, serve chiarezza: “Io non sono sorpreso dal voto negativo – avverte – . A livello nazionale la Lega viaggia ormai su queste cifre, e se non avesse avuto Vannacci alle scorse elezioni scendeva al 2% qui in Toscana…”. Casomai per Simoni va fatto un ragionamento più ampio, che coinvolge il centrodestra e le scelte fatte “perché non puoi candidare un Tomasi solo 30 giorni prima del voto, per sfidare un Giani che sono 4 anni che è in campagna elettorale”. “Si doveva lanciare il candidato ben prima, almeno due anni fa…”. “Noi come Lega abbiamo meno voti di Toscana Rossa e Antonella Bundu? Il suo è un grandissimo risultato – le rende onore Simoni- . Ma è una cosa che la dice chiara sulla realtà della Toscana, era una sfida durissima, questo è un fortino dove anche la sinistra pro-pal è così forti…”. Dura o meno, la Lega non ce l’ha più duro, il consenso. Intanto Simoni osa di più. Bisognerà interrogarsi sull’opportunità di inserire il nome di Vannacci nel simbolo della Lega, sostiene Massimiliano Simoni. “Tre mesi fa la Lega nei sondaggi in Toscana era sotto il 3%, quindi senza neanche un consigliere. In questo momento è al 4,4% ma vediamo a spoglio finito. Speravamo di superare il 5% e avere due consiglieri. Vediamo anche se scatta la Bundu (la terza candidata, ndr)…in quel caso toglierebbe un consigliere all’opposizione”, quindi al centrodestra. A proposito del mancato effetto Vannacci che avrebbe dovuto trainare il partito di Salvini e il centrodestra, Simoni osserva: “Fare passare che c’era Vannacci quando non c’era Vannacci è difficile. Vannacci c’era sui manifesti ma non sulla scheda. Meloni lo vedi scritto bello grosso, Salvini anche. Bisognerà interrogarsi su questo in futuro. Sarebbe stato opportuno metterlo nel simbolo. Vannacci è molto popolare tra i giovani, ne ho visti tanti fuori dai seggi”. E cosa gli vuoi dire? Qualcuno commenta così. “Io parlo per me stesso e commento i dati su Firenze. E mi viene da dire ‘bel risultato, da andare fieri’. Sicuramente chi ha avuto la responsabilità di questa campagna elettorale sarà contento del risultato ottenuto”. Queste le parole di Giovanni Galli, ex consigliere regionale della Lega che ha scelto di non ricandidarsi a queste elezioni, commentando il risultato del Carroccio nel collegio del capoluogo, dove il partito di Matteo Salvini e del generale Roberto Vannacci è sotto al 3,5%. “Se questo era l’obiettivo – ripete – c’è da andarne fieri. Cinque anni fa – ricorda – presi da solo 4.500 preferenze. Certo, sono momenti diversi, ma che non sia stata fatta una campagna elettorale all’altezza, mi sembra fuori di discussione. E infatti a Firenze non è stata apprezzata”. Galli aggiunge che “nell’ultimo mese non ho visto un manifesto di un candidato della Lega, ma solo del responsabile della campagna elettorale”, ovvero Vannacci, “che parlava a nome di tutti. Ma la gente deve sapere chi vota. E questo credo sia un errore, come gli slogan della campagna elettorale che non ho condiviso”. Perché, conclude, “bisogna parlare ai moderati, cercare di allargarsi ad altre realtà”.