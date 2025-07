Toscana, Patto per il Nord chiede il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano

Apprendiamo con soddisfazione la presentazione del progetto di rilancio dello scalo aeroportuale di Ampugnano, un investimento da 34,5 milioni di euro per un’infrastruttura agile, sostenibile e funzionale allo sviluppo economico dell’area senese. Un progetto serio, misurato, finalmente compatibile con il tessuto ambientale e sociale del territorio, ma soprattutto strategico.

Chi oggi grida allo scandalo o si lamenta per presunti “sgarbi istituzionali” farebbe bene a interrogarsi sulle responsabilità di chi, negli ultimi decenni, ha lasciato marcire un’infrastruttura che avrebbe potuto rappresentare un’opportunità per tutti. Invece si è preferito il nulla, si è abbandonata ogni idea di sviluppo concreto, e si è sacrificata ogni visione pragmatica del futuro.

Fa sorridere l’indignazione del Sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, che si accorge solo oggi di essere stato lasciato fuori dalla porta. Forse, se negli anni scorsi il Comune da lui guidato avesse assunto posizioni più costruttive e meno ostili, sarebbe stato parte del tavolo e non spettatore. Ma occorre ricordare che l’aeroporto insiste su suolo militare, è di proprietà dello Stato e può essere riattivato come struttura strategica indipendentemente dai capricci o dai feudi locali. E di strategico, in questa fase storica, ce n’è davvero bisogno.

Siena e il suo territorio non possono più permettersi il lusso di dire solo “no”. Non possiamo essere ostaggio di comitati che votano a prescindere contro tutto, mentre i giovani emigrano, le aziende arrancano e le connessioni con il resto d’Italia sono da terzo mondo. Chi ha viaggiato un minimo sa bene che in tutta Europa anche le città medie sono servite da scali efficienti e discreti. Non sarà Malpensa, non sarà Fiumicino, ma un piccolo aeroporto può garantire continuità logistica, agevolare le imprese (a partire dal comparto Pharma e sanitario), rendere attrattivo il territorio per nuovi investimenti e nuove opportunità di lavoro.

Chi oggi pretende il rispetto istituzionale dovrebbe, prima, rispettare le occasioni che la storia e il futuro offrono. Patto per il Nord è favorevole alla nascita di un polo aeroportuale integrato in Toscana, che preveda anche un ruolo per Siena, sul modello di Perugia, ma con più ambizione. Che la Regione faccia la sua parte. Che la politica smetta di dividersi tra nostalgici del “no” e chi ha il coraggio di guardare avanti.

Patto per il Nord non vuole clientele né annunci elettorali. Vuole sviluppo, infrastrutture, lavoro. Basta con le villette e i campi di calcetto che alimentano il consenso dei soliti noti. È ora di far decollare davvero questo territorio. E l’aeroporto è un primo passo.

Patto per il Nord Siena