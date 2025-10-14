Toscana, Bernardelli: Lega, un partito nazionalista in “divisa”, ruotino di scorta della Meloni. Patto per il Nord unica via d’uscita

di Roberto Bernardelli – Un partito nazionalista in divisa, ruotino di scorta di Giorgia Meloni. Questa è la Salvini Premier bastonata dalle elezioni regionali toscane. Passa un candidato, ex militare, per ora, uomo del generale Vannacci. Che doveva stravincere, secondo le previsioni, e ribaltare dal centro la prospettiva del partito. Invece dal 21 e più per cento l’ex Carroccio scivola, oscilla sul 4%. Nel centrodestra tutti avanzano e di molto, tranne il ministro che pensa solo al Ponte sullo Stretto. Una catastrofe che però ci ricorda come dalle rovine si debba ricostruire e Patto per il Nord sta già ricostruendo e ricompattando l’opinione pubblica e gli elettori verso un riscatto, una riconquista dei valori e dei progetti di cui il Nord ha bisogno. Ecco infatti dove vanno a finire le promesse populiste del Capitano. I voti spariscono, il consenso premia la concretezza e non i proclami, sempre quelli, le promesse, sempre quelle, con una retorica da stadio, da ultrà. Nel leggere i commenti a caldo di alcuni analisti, spicca quello del cofondatore di Youtrend. Che ricorda come “La lista di FdI rispetto a 5 anni fa aumenta dal 13,5% al 25% circa e tiene anche rispetto alle europee. Nel centrodestra” uno degli elementi di maggior rilievo “sta nel rapporto FI-Lega: nel 2020 la Lega aveva 5 volte i voti degli azzurri, alle politiche era sempre avanti, alle europee erano pari, questa volta il partito di Salvini viene superato anche molto nettamente dai forzisti. Indubbiamente quello della Lega è un dato più che negativo, sia in assoluto, sia nella tendenza”, spiegava ieri in serata all’ANSA Lorenzo Pregliasco. Quanto ad un presunto effetto Vannacci, “L’operazione è stata molto deludente”, “un fallimento in termini elettorali”. Come le scelte dello statista Capitano, dopo l’incasso del consenso mediatico-social, il pallone si è sgonfiato. On. Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord