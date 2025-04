TORNO AL SUD – 3 – L’infermiere lascia il pronto soccorso di Bologna e corre a Reggio Calabria

“Ma ancora di più determinante sono stati, come fattori decisivi, rispettivamente: il costo della casa in una città come Bologna e uno stipendio che non è all’altezza delle responsabilità e del carico di lavoro di chi opera nell’emergenza”, spiega il sito.

E racconta il giovane infermiere: Lascio prima di tutto perché non è più garantito il diritto all’abitazione a Bologna- spiega infatti- guadagno quasi 2 mila euro, ma una città che ti porta via quasi 1.000 euro, se vuoi andare a vivere da solo, non è più sostenibile. E non ritengo dignitoso, a 35, 40, 45 o più anni condividere ancora l’appartamento con qualcuno .

https://www.nurse24.it/infermiere/testimonianze-infermieri/infermiere-ps-lascia-posto-fisso-sud-lavorare-privato.html