TORNO AL SUD – 1 – Via dal Nord dove i salari non fanno vivere. Il questore di Milano: Vita troppo cara, il personale lascia

Carovita e blocchi delle assunzioni hanno abbassato la qualità del lavoro del personale di polizia a Milano. “Questo lo volevo dire in maniera evidente”, afferma il questore Bruno Megale presentando il report delle attività nel 2024. “Noi oggi paghiamo scelte sbagliate e abbiamo perso tantissima qualità, soprattutto al nord, perché le città sono molto meno attrattive per il personale perché sono particolarmente care”. Megale ammette la “difficoltà a trattenere persone a Milano”, perché oggi affittare o comprare una casa è impegnativo, e ciò genera “grandissimo turnover”. Il questore ha una sua spiegazione anche della genesi di queste scelte sbagliate. “La Polizia di Stato, come tutte le forze di polizia, nel corso degli ultimi anni ha subito un sensibile decremento” di effettivi “dovuto ai pensionamenti, dovuto a una politica, a mio modo di vedere, scellerata, perché se tu fai un blocco delle assunzioni di 5 anni, 7 con i corsi, significa che hai senilizzato (invecchiato, ndr) tutti i corpi di 7 anni, tant’è che l’età media della polizia è passata da 40 a 48 anni”. Oltretutto “non facendo riassunzioni” immediate- conclude Megale, non è stata trasmessa conoscenza da chi lascia a chi subentra, e “hai perso una fetta di know-how importantissima di persone che sono andate in pensione”.