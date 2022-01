Torna la “paura” del 5G. La British Airways cancella i voli verso gli Usa

Anche British Airways si unisce al gruppo di compagnie aeree che hanno deciso di cancellare alcuni voli verso gli Usa a causa dei timori sulla sicurezza del 5G. La compagnia ha annunciato la cancellazione di voli da Heathrow a Boston, Chicago, Los Angeles, New York e San Francisco dopo che la Civil Aviation Authority (Caa) della Gran Bretagna ha annunciato di avere “emesso un consiglio di sicurezza” relativo al 5G. La compagnia britannica ha sottolineato che “la sicurezza è sempre la nostra priorità. Stiamo monitorando la situazione negli Stati Uniti da vicino e continueremo a rivedere il nostro programma nelle prossime ore. Siamo delusi che alcuni dei nostri clienti stiano affrontando potenziali interruzioni e li aggiorneremo al più presto su eventuali modifiche ai loro piani di viaggio”. Il vettore ha spiegato che alcuni voli originariamente programmati con il Boeing 777 sono stati spostati su velivoli come l’Airbus A380. Prima di British Emirates ha sospeso tutti i suoi voli verso nove aeroporti statunitensi mercoledì “fino a nuovo avviso”mentre Air India, le giapponesi Ana e Japan Airlines e Korean Air hanno cancellato alcune rotte. Virgin Atlantic, che non opera i Boeing 777, ha annunciato invece di non aver effettuato cancellazioni o cambiamenti di tipo di aereo. La preoccupazione per il 5G riguarda il suo potenziale effetto sugli altimetri degli aerei visto che negli Usa viene utilizzata per le comunicazioni una frequenza diversa da quella cui si fa ricorso in Europa (e che non provoca interferenze). Un portavoce della Caa ha infatti sottolineato che “non sono stati segnalati incidenti di sistemi di aeromobili colpiti da trasmissioni 5G nello spazio aereo del Regno Unito. Stiamo lavorando con Ofcom e il Ministero della Difesa per assicurarci che l’implementazione del 5G nel Regno Unito non causi alcun problema tecnico per gli aerei e stiamo mantenendo la nostra posizione sotto costante revisione”. (