Torna la guerra in Europa. La Russia ha invaso l’Ucraina e bombarda la capitale Kiev

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha affermato che l’invasione russa e’ “su larga scala”. “Putin ha lanciato una invasione su larga scala in Ucraina. Citta’ pacifiche sono sotto attacco” ha twittato Kuleba. “E’ una guerra di aggressione. L’Ucraina si difendera’ e vincera’. Il mondo puo’ e deve frenare Putin. Questo e’ il momento di agire”.

Unita’ dell’esercito russo avrebbero intrapreso l’avanzata nel territorio dell’Ucraina, dopo l’annuncio da parte del presidente della Russia, Vladimir Putin, di una “operazione militare speciale” con l’obiettivo di mettere in sicurezza le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Lo riferisce un inviato dell’emittente televisiva statunitense “Cnn” a Rostov sul Don. Situate in Donbass, nell’est dell’Ucraina, Donetsk e Luhansk sono state riconosciute come indipendenti da Mosca. I corrispondenti della “Cnn” in Ucraina riferiscono del lancio di missili russi contro obiettivi nei pressi di Kiev e di esplosioni a Mariupol, Charkiv e Odessa.

Secondo alcune testimonianze truppe russe sarebbero state viste a Mariupol e Odessa mentre un attacco missilistico russo su vasta scala cercherebbe di distruggere le infrastrutture militari di Kiev. Ecco dove si sono sentite esplosioni in tutta l’UCRAINA dalle quattro di questa mattina secondo la Cnn: a Kiev da est in direzione dell’aeroporto internazionale della città. Gli utenti dei social media hanno riferito di aver sentito diverse esplosioni nell’area di Boryspil a est della capitale, dove l’aeroporto internazionale si trova a circa 25 chilometri (15 miglia) dalla città. La CNN non ha confermato che l’aeroporto sia stato preso di mira. A Kharkiv, la seconda città più grande dell’UCRAINA, nel nord-est del paese, è stato udito un “flusso costante di forti esplosioni”. A Kramatorsk, nel quadrante orientale, a circa 120 chilometri a nord di Donetsk, controllata dai separatisti, sono state udite almeno due massicce esplosioni. Esplosioni anche a Dnipro, Mariupol, Odessa (qui vi sarebbero stati due bombardamenti distinti a venti minuti di distanza l’uno dall’altro) e Zaporizhzhia.