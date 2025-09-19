Torino nega la targa per ricordare Gipo Farassino. Patto Per il Nord: Subito sottoscrizione con cittadini per onorare chi ha fatto la storia

Ci sono tante scuse che un Comune può utilizzare per non fare ciò che potrebbe fare, ma la scusa del comune di Torino di non avere soldi per una targa in ricordo di Gipo Farassino, chansonnier e poeta, è offensiva verso la sua memoria, verso la famiglia e verso la città.

Gipo Farassino ha avuto la capacità di comunicare, trasmettere e far conoscere la cultura e le tradizioni di Torino e del Piemonte nel mondo, e di far “tornare a casa, almeno con il cuore e i ricordi” le comunità piemontesi insediatesi all’estero ed è vergognoso che il Comune di Torino riesca a trovare considerevoli fondi per finanziare manifestazioni che nulla hanno a che fare con le nostre tradizioni, ma non un modesto importo di poco più di 750 euro per onorare la memoria di chi, a modo suo, ha fatto e fa parte della storia della nostra Città e della nostra Regione.

Ci uniamo quindi alla richiesta della figlia di Gipo Farassino e proponiamo una sottoscrizione fra i cittadini affinché la targa possa essere posta, come è doveroso che sia, sulla facciata della casa di Torino in via Cuneo 6.

Lo scrive Patto per il Nord in una nota

Roberto ZENGA, Segretario Prov.le di Torino PATTO per il NORD – PIEMONTE

Renato Walter TOGNI Segretario Politico Nazionale PATTO per il NORD – PIEMONTE