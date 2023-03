Tik Tok, autolimitazione per gli utenti minorenni

“Per il tuo benessere, il tuo tempo di visualizzazione è stato fissato a un’ora”: questo il messaggio a tutto schermo che nelle prossime settimane TikTok visualizzerà sui dispositivi di tutti i suoi utilizzatori minorenni. Questo tuttavia non implica che allo scadere di un’ora l’accesso verrà bloccato: l’utente potrà proseguire la propria visualizzazione grazie a una password, ma qualora superasse i cento minuti di connessione al giorno verrà invitato a darsi un limite quotidiano.

Con questo annuncio, TikTok intende rispondere alla critiche di genitori, ricercatori e politici sul potere di attrazione del social media fra gli utenti più giovani, sfruttando gli strumenti di autolimitazione presenti sull’app. La ByteDance, su pressione del governo cinese, ha introdotto un’interruzione automatica dopo 40 minuti per gli utenti minori di 14 anni e l’impossibilità di collegarsi fra le 22 e le 6, misure che tuttavia non sono replicabili in Occidente.