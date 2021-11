Thoeni, non perdere ulteriore stagione di sci. Meglio restrizioni che chiudere. Le piste? Su impianti non c’è rischio contagi

L’aumento dei contagi nella provincia di Bolzano e Trento? “Sono preoccupato, siamo vicini alla stagione invernale, e dopo quello che abbiamo passato l’anno scorso, diventerebbe tutto molto piu’ complicato”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, Gustav Thoeni, albergatore ed ex campione di sci. “Infatti siamo preoccupati, se non possiamo aprire o la gente non puo’ venire sarebbe un bel problema, speriamo di poter tenere aperto. Meglio restrizioni al massimo piuttosto che le chiusure”. Thoeni, vaccinato e in attesa della terza dose, non si sa spiegare il basso tasso di vaccinati in Alto Adige. “Non ne ho idea, sono meravigliato anche io”. Il lockdown solo per i non vaccinati in Austria non convince Thoeni. “Mi sembra strano – ha detto Thoeni a Rai Radio1 – ma anche loro sono preoccupati di perdere la stagione invernale. Meglio comunque le restrizioni che eventuali chiusure”. “Sugli impianti non c’e’ un grande rischio contagio, giusto alla risalita, il problema semmai e’ piu’ nei locali chiusi”, afferma.